Servidores da Sabesp fazem passeata no centro de SP Cerca de 1.500 funcionários da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizam hoje uma passeata em protesto contra a demissão de 900 trabalhadores não concursados da companhia. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Sintaema), os trabalhadores foram admitidos entre outubro de 1988 e março de 1992 e estão ameaçados de demissão. O grupo se reuniu na Avenida do Estado, em frente à Sabesp da Ponte Pequena, e seguiria em passeata até a Praça da República, onde planejava se reunir com movimentos sociais e organizações para um grande ato público, de acordo com o sindicato. De acordo com a Polícia Militar, os manifestantes estavam, por volta das 11h30, em frente à estação Armênia do Metrô e ocupavam uma faixa de rolamento da via, com apoio de um carro de som.