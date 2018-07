Servidores de saúde de SP protestam por ajuste salarial

Os manifestantes reivindicam um reajuste equivalente a 12 anos de perda salarial. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos (Dieese) calcula a perda em 32,2%. Os grevistas também pedem que o governo regulamente um suposto acordo verbal de mais de 20 anos, que diminui a carga horária dos servidores da administração da saúde de 40 para 30 horas semanais.

A Secretaria de Saúde afirmou em nota que, das 203 unidades sob sua administração, em apenas três "houve piquete na porta e paralisação de poucos servidores do setor administrativo, mas sem prejuízos ao atendimento, apesar de alguns sindicalistas prestarem informações falsas à população sobre uma greve que não existe". A pasta ressaltou também um reajuste salarial de 2011, que elevou os salários dos servidores de 9% até 40%. Um plano de carreira para os médicos, que prevê salários de até R$ 14,7 mil, foi implantado neste ano.

Segundo Rosemeire da Silva, delegada sindical de base do Sindicato dos Trabalhadores Públicos de Saúde do Estado de São Paulo (SindSaúde-SP), a assembleia discute o encaminhamento da greve, já que o movimento ainda não foi recebido pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). "Há um mês e meio o governador não nos responde", afirma. Segundo ela, os grevistas do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, onde atua, irão propor uma manifestação na frente do Palácio do Governo.