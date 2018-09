Servidores desocupam fórum João Mendes, em SP Cerca de 30 servidores que ainda estavam acampados no saguão do fórum João Mendes, na região central de São Paulo, desocuparam o local por volta do meio-dia, segundo informações do Tribunal de Justiça (TJ). Os grevistas invadiram o fórum na noite de quarta-feira e reivindicam uma reposição salarial de 20,16%.