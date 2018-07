Servidores do Ibama cobravam para liberar madeira A Polícia Federal em Sinop (MT) prendeu, em flagrante, dois servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que estavam tentando tirar R$ 20 mil do vice-prefeito de Claudia para liberar parte da madeira apreendida pelo órgão ambiental nas últimas semanas na região. Os dois eram técnicos ambientais emprestados do Ibama do Ceará e estavam em Mato Grosso há cerca de 35 dias atuando na operação Verdes Veredas que acontece na região médio norte do Estado desde fevereiro.