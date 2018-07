Servidores do IML entram em greve em Alagoas

A paralisação é parcial e atinge principalmente o setor de perícia, porque os funcionários que trabalham no recolhimento de corpos continuam trabalhando e cumprindo suas escalas de plantão. Estão sendo realizadas necropsias com liberação dos corpos e os exames em caso de crime sexual. "Marcaremos nova assembleia da categoria tão logo o governo nos acene com alguma proposta", afirmou o perito legal João Alfredo, do IML de Maceió.

Os legistas do IML já se reuniram com o secretário da Defesa Social, delegado Paulo Rubim, e com um representante da Secretaria Estadual de Gestão Pública. Segundo eles, o governo do Estado ouviu as reivindicações, mas não acenou com nenhuma proposta para a categoria.