Servidores do Judiciário de SP continuam em greve Os servidores do Judiciário de São Paulo decidiram manter a greve da categoria durante uma assembleia realizada hoje, no centro da capital paulista. A paralisação dura quase 100 dias. O encontro realizado na Praça João Mendes reuniu cerca de 400 grevistas. De acordo com a Polícia Militar, o ato foi pacífico.