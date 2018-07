Servidores dos Correios no DF também encerram greve O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no Distrito Federal acabou de aprovar o fim da greve da categoria em Brasília e nas cidades do entorno da capital. Agora já são 15 os sindicatos que aceitaram a proposta da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) de reajuste salarial de 9%, válido por dois anos, e acréscimo de R$ 100 ao salário-base, além de aumento no vale-refeição.