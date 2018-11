Servidores e professores da USP invadem reitoria Manifestantes invadiram na tarde de hoje o prédio da Reitoria da Universidade de São Paulo (USP), zona oeste da Capital, depois que alguns representantes do Fórum das Seis - que reúne entidades de professores e servidores das universidades públicas paulistas - foram barrados na reunião que aconteceria no local com diretores do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp). Até o início da noite de hoje, alguns desses manifestantes ainda permaneciam no saguão do prédio, enquanto outros discutiam, do lado de fora, se voltariam a ocupá-lo. Durante o período da tarde, alguns chegaram a invadir a sala de Pró-reitoria de Pesquisa. A Polícia Militar informou que o protesto foi pacífico.