Servidores municipais do Rio poderão usar bermudas Os funcionários públicos do município do Rio de Janeiro já podem usar, a partir de hoje, bermudas durante o verão. O decreto do prefeito Eduardo Paes, publicado no Diário Oficial de hoje, autoriza o uso de bermudões, calças e bermudas na altura do joelho para servidores municipais, motoristas de táxis, ônibus, vans e Kombis credenciadas e cobradores de ônibus.