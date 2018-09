Servidores protestam contra prefeitura em São Paulo Cerca de 200 manifestantes se reuniram em frente à Câmara Municipal de São Paulo, na região central da cidade, na tarde de hoje, para reivindicar o pagamento de salários atrasados. Entre os manifestantes estão funcionários da assistência social, do Centro de Zoonoses e de empresas ligadas à prefeitura, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). De acordo com a CET, o grupo ocupava a calçada do Viaduto Jacareí e não atrapalhava o trânsito por volta de 15 horas.