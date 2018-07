Servidores públicos federais realizam ato na Paulista

Servidores públicos federais realizaram um ato público em frente ao Banco Central, na Avenida Paulista, na manhã desta quarta-feira, 13. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o grupo ocupou apenas a calçada da região e não chegou a invadir a via.

O ato unificado, que começou por volta das 10h30 e terminou por volta das 12h, reivindica a política de arrocho salarial imposta pelo governo Dilma, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal do Estado de São Paulo (Sindsef-SP). A Polícia Militar não soube dizer quantas pessoas fazem parte do ato.

De acordo com nota divulgada no site do sindicato, os servidores públicos federais caminham para a maior greve unificada dos últimos anos. Os docentes das universidades federais já estão paralisados desde 17 de maio e os técnicos administrativos das universidades adeririam ao movimento na última segunda-feira.

Ainda esta semana, na próxima quinta, 14, o Sindsef afirma que os funcionários das escolas técnicas também irão aderir à paralisação. Nos dias 13 e 14 o judiciário agendou outra greve, que deve durar 48 horas. Ainda na quinta, 14, uma assembleia estadual poderá aprovar o início da greve por tempo indeterminado neste setor, diz a categoria.

Marcha em Brasília

A Marcha dos Servidores Públicos Federais (SPFs) realizada no último dia 05 de junho, reuniu mais de 15 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. São 31 entidades nacionais que protestam contra as medidas do Governo.