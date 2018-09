Sesc Belenzinho bate recorde de público O movimento na piscina e as filas do restaurante e do teatro chamam a atenção no novo Sesc Belenzinho, na zona leste paulistana. Desde que foi inaugurada, em 4 de dezembro, a unidade de 50 mil metros quadrados de área já ganhou mais de 410 mil frequentadores - de longe, o maior sucesso de público entre os 31 Sescs do Estado de São Paulo.