Sessão do Congresso é suspensa em homenagem a Niemeyer Em homenagem à memória do arquiteto Oscar Niemeyer, morto na quarta-feira (05) aos 104 anos, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), suspenderá a sessão desta quinta-feira do Congresso. O comunicado foi feito por Sarney assim que chegou ao Senado. Sarney reconheceu que a suspensão das atividades, prevista normalmente em caso de morte de deputados e senadores, se dará em caráter excepcional. Mas disse entender como justa no caso de Niemeyer diante "da grandeza" do arquiteto de Brasília. "Niemeyer é Oscar Niemeyer. Em cada brasileiro há uma perda, o (País) não ficou menor porque ele permanece para a eternidade", disse Sarney.