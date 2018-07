Sessenta instituições terão acesso a acervo

Os primeiros convênios foram firmados com instituições que são referências na cidade e no País. A Biblioteca Nacional, por exemplo, uma das mais tradicionais, está entre as oito maiores do mundo - além de ter ajudado na conservação dos microfilmes das páginas do jornal, material base para a digitalização do acervo. A instituição abriga mil anos de história e é referência para pesquisas internacionais.

"O Estadão Acervo Digital contribuiu com a expansão do nosso projeto de digitalização. Até o fim do ano, a Biblioteca Nacional Digital deve chegar a 10 milhões de páginas", diz Galeno Amorim, presidente da Fundação Biblioteca Nacional.

"Hoje, uma biblioteca é muito mais do que um lugar que acumula livros", diz Pedro Puntoni, coordenador da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, da Universidade de São Paulo (USP), outra instituição contemplada com o material do Acervo Digital.

No primeiro mês, o acesso ao Acervo Digital estará aberto para todos usuários da rede pelo site acervo.estadao.com.br. Depois, parte do material começa a ser limitado.

"Todos continuam visualizando as páginas, mas não vão conseguir ampliar o material para uma leitura mais completa, diz Edmundo Leite, coordenador do arquivo do Estado. Só terá acesso ao material completo, o assinante do jornal impresso e online e os frequentadores das bibliotecas contempladas com o convênio, como a da Unesp e a Biblioteca Mário de Andrade.