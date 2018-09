Sete bairros do Rio estão em alerta devido às chuvas Sete bairros da região da Bacia da Baía de Guanabara, na zona norte do Rio, entraram em estado de alerta às 7h30 por conta das fortes chuvas que atingem a cidade hoje. Segundo o Centro de Operações Rio, os bairros nesta situação são Grande Tijuca, Centro, Madureira, Penha, Ilha do Governador, Bangu e Pavuna. O estado de alerta é caracterizado por previsão de chuva forte, podendo causar alagamentos e deslizamentos isolados nas próximas horas. Os demais bairros da cidade estão em estado de atenção desde as 5h20.