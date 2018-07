Sete bueiros no Rio podem explodir, diz prefeitura

Segundo nota divulgada pela prefeitura, em todos os casos o protocolo de emergência foi acionado, com a comunicação imediata ao Centro de Operações Rio e às concessionárias Light, de energia elétrica, e CEG, de distribuição de gás. Os sete bueiros estão abertos, sinalizados e as equipes de emergência da CEG trabalham no local.

Os trabalhos de inspeção nessa madrugada totalizaram 326 bueiros, nas regiões centrais, sul, e Tijuca. O monitoramento independente de bueiros começou no último dia 12 e deve se estender por seis meses. Até o momento, 2.042 monitoramentos foram realizados nos bairros de Copacabana, Botafogo, Ipanema, Leblon, Grande Tijuca e centro. Entre eles, 24 bueiros foram identificados com alto risco de explosão na cidade. Neste ano, diversos problemas com bueiros foram registrados na capital carioca.