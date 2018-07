Sete calouros sofrem trote violento no interior de SP Sete calouros do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (Unifeb), na região de Ribeirão Preto (SP), sofreram um trote violento ontem, na primeira noite de aula. Os alunos, todos da cidade vizinha Jaborandi, com cerca de 6,7 mil habitantes, desceram de um dos dois ônibus da prefeitura, em frente à instituição, e dois veteranos que estavam no mesmo veículo, jogaram um produto líquido, que seria creolina. Em contato com a pele, os corpos dos estudantes sofreram queimaduras de primeiro grau.