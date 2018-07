Sete cidades também reduzem preço da tarifa Depois da redução de tarifas de transporte no Rio e em São Paulo, pelo menos sete cidades anunciaram a diminuição do preço das passagens de ônibus. Entre elas estão quatro municípios do interior paulista, dois da Região Metropolitana de São Paulo e Goiânia. Outras 18 cidades já haviam divulgado reduções, possibilitadas pelas desonerações das empresas de transporte - por meio de medida provisória federal do dia 31.