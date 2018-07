Sete crianças são atropeladas após colisão na zona leste

Quatro crianças e o homem, de 57 anos, foram encaminhados para o Pronto-Socorro de Sapopemba, na zona leste, com ferimentos mais graves. As outras três crianças tiveram apenas ferimentos leves e foram atendidas no local pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não há bloqueio no local, mas parte da Ragueb Chohfi foi interditada às 9h30 no sentido São Mateus. O trânsito está lento na região.