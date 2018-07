Sete escolas abrem a 1ª noite de carnaval em SP

Nesta sexta-feira, a Acadêmicos do Tatuapé, vice-campeã do Grupo de Acesso em 2012, inaugura a primeira noite de desfiles por volta das 23h15, seguida da Rosas de Ouro, Mancha Verde, Vai-Vai, X-9 Paulistana, Dragões da Real e por último, às 05h55 (horário programado pela Liga), a Águia de Ouro. Cada agremiação terá um tempo de 55 a 65 minutos de desfile.

Na segunda e última noite, a Nenê de Vila Matilde, campeã do Grupo de Acesso no ano passado, abrirá os desfiles às 22h30. Na sequência virão a Gaviões da Fiel, a campeã de 2012, a Mocidade Alegre, Tom Maior, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tucuruvi e a Império da Casa Verde, por volta das 05h10.

Em 2012, a Império de Casa Verde foi o epicentro de uma briga na apuração das notas dos jurados. Um de seus torcedores invadiu a área reservada e destruiu as cédulas com as notas das escolas. A invasão provocou um tumulto que se estendeu para a área externa do sambódromo com carros alegóricos destruídos.