Sete ficam feridos em acidente na zona leste de SP Sete pessoas ficaram feridas no começo da manhã de hoje em um acidente envolvendo um automóvel e uma van, na zona leste da Capital. O acidente, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), aconteceu próximo da Rua Doutor Mariano Cursino de Moura, por volta das 6h30. Os dois veículos, após colidirem, atingiram um poste da via. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as sete pessoas tiveram ferimentos leves e foram levados para os prontos-socorros do Tatuapé, Nhocuné e Sapopemba. Segundo a CET, até as 9h30 os veículos permaneceram no local e ocuparam duas, das três faixas da via.