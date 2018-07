Sete internados do cruzeiro em Santos recebem alta neste domingo

Sete entre as dez pessoas internadas desde ontem no Hospital Ana Costa, em Santos (SP), com sintomas respiratórios agudos, receberam alta neste domingo, 19. Segundo informações do hospital, os pacientes que receberam alta ficarão em observação em suas residências.

Os outros três pacientes, todos tripulantes do navio MSC Armonia, ainda não apresentaram melhoras suficientes para serem liberados.

O grupo foi internado na tarde deste sábado, logo após o desembarque do navio, com os mesmos sintomas da tripulante que trabalhava como garçonete, Fabiana Pasquareli dos Santos, de 30 anos, que morreu. Ela deu entrada no mesmo hospital na última quarta-feira e veio a falecer na noite de sexta, após complicações no quadro de saúde.

O Instituto Adolfo Lutz, para onde os exames clínicos foram enviados para análises, está se mobilizando para liberar o resultado o mais rápido possível para encontrar as causas da morte da tripulante e da internação das outras 10 pessoas, de acordo com o hospital.