Sete jovens fogem da Fundação Casa, em São Paulo Sete adolescentes fugiram na tarde de ontem do Internato Encosta Norte, da Fundação Casa (antiga Febem), no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Houve rebelião: um interno e três funcionários ficaram feridos. De acordo com a assessoria de imprensa da Fundação Casa, o plano de fuga foi colocado em prática às 15h. Aqueles que não conseguiram fugir promoveram um quebra-quebra e atearam fogo em colchões. Um dos adolescente da cela do seguro (onde ficam os ameaçados de morte) chegou a ser agredido. A situação foi controlada duas horas depois. A unidade tem 60 vagas e antes da fuga abrigava 56 jovens. A assessoria informou que uma sindicância foi aberta. As informações são do Jornal da Tarde.