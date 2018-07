Sete morrem carbonizados em acidente em Goiás

As vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico-Legal (IML) do município mais próximo, Ceres, para a análise do DNA. Familiares do condutor de um dos carros teriam identificado a placa neste sábado. O fogo só foi contido quando uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou à rodovia.

Os Bombeiros informaram que cinco vítimas estavam no Fox, que fazia o percurso no sentido Jaraguá para Goianésia, e duas no outro carro, que viajava no sentido inverso.

Após o incêndio ter sido debelado e antes dos bombeiros removerem os corpos, peritos da Polícia Científica estiveram no local para determinar a causa da colisão. As principais hipóteses são de o acidente ter ocorrido durante uma ultrapassagem, ou por aquaplanagem de um dos veículos, considerando que a pista estava molhada.