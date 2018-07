Sete morrem em queda de ônibus no Rio Pelo menos sete pessoas morreram quando um ônibus municipal do Rio de Janeiro que fazia a linha 328 (Bananal-Castelo) caiu do viaduto Brigadeiro Trompowski, na pista lateral da avenida Brasil, no sentido centro, altura da Ilha do Governador, por volta das 16h30 desta terça-feira. A informação sobre os mortos foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe o número de feridos, e as vítimas ainda estão sendo socorridas.