Sete morrem em rodovia do Paraná

O acidente aconteceu por volta das 19h30, na altura do km 232, envolvendo um Ford Fiesta, de São Paulo, e um GM Cobalt. Segundo a PRE, um dos veículos ficou desgovernado, rodou na pista e acabou batendo de frente com outro carro, que estava na pista contrária.

Quatro pessoas da mesma família que estavam no Fiesta e o casal que estava no Cobalt morreram no local, segundo a PRE. Morreram o motorista do Fiesta, Marcio Correia, de 34 anos, Joel Antônio Correia, de 53 anos, Joice, de 13 anos, e Marcelo, de 8 anos. No Cobalt, morreram Edvaldo Carneiro, de 44 anos, e Maria Janete Carneiro, de 56 anos.

Atropelamento

No mesmo horário e na mesa rodovia, um homem foi atropelado e morreu, segundo a PRE. O motorista de um Palio, Veneci da Silva, de 53 anos, atropelou José Custodio, de 44 anos, na altura do km 263. A vítima morreu no local.