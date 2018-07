Sete morrem em supostos confrontos com a PM em SP

Por volta das 23 horas de ontem policiais militares da Força Tática do 18º Batalhão teriam trocado tiros com três homens que ocupavam um Gol roubado, com placa de Caieiras, e bateram o veículo, após serem perseguidos, contra um muro na Rua Chafariz das Marrecas, no Parque de Taipas, na zona norte de São Paulo.

O veículo, segundo boletim de ocorrência registrado pelos PMs no 72º Distrito Policial, de Vila Penteado, foi localizado pela viatura na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, onde teve início a perseguição. Os três mortos ainda não foram identificados pela polícia. Com o trio, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12 e duas pistolas, calibres 45 e 380.

No início da madrugada, na Avenida Alfredo Cabral de Oliveira, no Jardim Santa Margarida, região do Jardim Ângela, policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA) revidaram a uma suposta resistência praticada por dois suspeitos que ocupavam um Fiat Punto, placas DZJ 3923, após a dupla ser perseguida e bater o carro contra outro veículo.

Segundo o que os policiais disseram ao delegado Antonio Carlos Miranda, do 47º Distrito Policial, do Capão Redondo, os dois suspeitos, após baterem o carro, desceram atirando contra a equipe policial, que revidou. Um dos suspeitos morreu no pronto-socorro do M'' Boi Mirim, o outro fugiu.

Também envolvendo policiais da ROTA, outro tiroteio, desta vez na Avenida Atlântica, na altura do nº 2340, região do Socorro, zona sul de São Paulo, por volta da 1 hora da madrugada desta sexta-feira, a história é muito parecida com a ocorrida na região do Jardim Ângela. Segundo os policiais da ROTA, a equipe desconfiou de dois ocupantes de um Classic e teve início a perseguição, que só terminou após a dupla atingir outro veículo.

Os dois suspeitos também teriam descido do carro atirando contra os policiais. Um dos suspeitos foi baleado e morreu no pronto-socorro Santo Amaro, o outro fugiu. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial, de Santo Amaro, pelo delegado Rafael Lourenço Galeto.

Às 2h30 desta madrugada, na esquina da Rua Combatentes do Gueto com a Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi, zona sul da capital, dois suspeitos, ocupando um Renault Clio roubado, foram detidos e um terceiro, no mesmo carro, acabou morrendo numa suposta troca de tiros com policiais da 2ª Companhia do 16º Batalhão. Até as 6 horas, a identificação do trio não havia sido divulgada. Os dados da suposta resistência foram registrados no 34º Distrito Policial, do Morumbi, pelo delegado Lawrence Luiz Ribeiro.

Também nesta madrugada de quinta-feira, 13, em Itapevi, na região oeste da Grande São Paulo, dois ocupantes de uma moto, segundo uma testemunha, teriam assaltado um pedestre. Alertados, policiais militares do 20º Batalhão, em posse dos dados da moto, verificaram que o veículo não era roubado e, por meio do endereço do suposto dono, chegaram à casa dele.

O proprietário afirmou aos policiais que havia vendido a moto e indicou aos policiais a casa do atual dono do veículo. Ao chegarem na casa, localizada na altura do nº 51 da Rua Oscar Pedro Ferreira, no Jardim Santa Cecília, encontraram a moto em frente ao imóvel e cercaram a casa, na qual a dupla havia entrado. Numa suposta troca de tiros, um dos suspeitos, identificado como Carlos Gonçalves da Silva, foi baleado e morreu; o outro conseguiu fugir. A resistência seguida de morte foi registrada no Distrito Policial Central de Itapevi pelo delegado Eron Mauro Alves da Silva.