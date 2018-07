Sete municípios decretam emergência no RS após chuva A enxurrada que matou 12 pessoas entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado ainda provoca transtornos no Rio Grande do Sul. Sete municípios - Taquari, Pareci Novo, São Sebastião do Caí, Teutônia, Capela de Santana, Bom Princípio e Bom Retiro do Sul - decretaram situação de emergência e outros 12 encaminharam Notificação Prévia de Desastre (Nopred) à Defesa Civil. Pelo menos 36 mil pessoas foram afetadas e 176 ainda estavam desabrigadas no final da tarde de hoje.