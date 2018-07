Sete pessoas hospitalizadas após incêndio na Fórmula 1

O fundador e dono da equipe Frank Williams, que usa cadeira de rodas, estava na garagem do Circuito da Catalunha quando o fogo começou, mas saiu em segurança, disse sua filha Claire à Reuters.

O incêndio foi combatido por funcionários da Williams, da Caterham e da Force India, antes de os bombeiros chegarem.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) disse em um comunicado que todos, a não ser sete dos 31 membros que foram ao centro médico do circuito, tinham sido liberados.

Os sete foram transferidos para hospitais locais para tratamento.

A Williams disse que o fogo foi "originado da área de combustível" e que três membros de sua equipe estavam no hospital.

A Caterham, que tem uma garagem vizinha à Williams, afirmou em um comunicado que quatro membros da equipe foram levados para o centro médico para exames - um com um pequeno ferimento e três com problemas respiratórios.

O dirigente máximo da Force India Bob Fernley disse que um membro da equipe inalou fumaça.

O fogo, com uma fumaça preta espessa e esvoaçante saindo da garagem e se espalhando pelo paddock, começou cerca de 90 minutos depois do final da corrida vencida pelo venezuelano Pastor Maldonado.

Membros da equipe se reuniram para uma foto no pit lane antes de o incêndio começar.

As fotografias mostraram o carro do brasileiro Bruno Senna carbonizado no meio da garagem. O de Maldonado tinha sido estacionado em outro lugar, de acordo com o regulamento de pós-prova.

Os serviços de emergência chegaram após mecânicos de várias equipes terem lutado contra as chamas com extintores que estavam ao lado do pit lane.

Funcionários das equipes e convidados foram conduzidos para uma área segura e isolada. Um helicóptero médico foi visto tirando-os de lá mais tarde.

A vitória de Maldonado, desde a pole position, foi a primeira de sua carreira.

O incêndio foi o segundo na Fórmula 1 em cinco corridas neste ano, após o que ocorreu na recepção da Lotus no circuito da Malásia em março.

(Reportagem por Alan Baldwin e Keith Weir)