Sete pessoas morrem em dois acidentes no Rio Ao menos sete pessoas morreram em dois acidentes na BR-101, entre o fim da tarde de sábado, 18, e a madrugada deste domingo, 19. Na altura de Macaé (RJ), no quilômetro 145, um acidente entre uma caminhonete L200 e um Cross Fox deixou quatro mortos, às 17h45 do sábado, 18. Às 4h30 deste domingo, na altura de Campos (RJ), a batida envolveu um Astra e um Cross Fox, com três mortos e cinco feridos. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF). )