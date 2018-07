Sete pessoas morrem em naufrágio em Luziânia Três adultos e quatro crianças morreram em um naufrágio acontecido no sábado, 22, em Luziânia (GO), cidade a 60 quilômetros de Brasília (DF), segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás. O acidente aconteceu no lago da Usina Hidrelétrica Corumbá III.