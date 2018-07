Sete pessoas são mortas em SP, entre elas um policial

O soldado Fábio João Tosta Tomás, de 33 anos, que atuava nas Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), foi atacado por dois homens de moto quando chegava em casa na região do Itaim Paulista, zona leste da cidade, por volta de 20h da quinta-feira (25). Segundo a PM, o policial estava na corporação havia seis anos, era casado e tinha dois filhos.

Ainda na zona leste da capital, uma pessoa foi assassinada a tiros na região de Itaquera, por volta das 22 horas. Amigos conversavam próximo a um bar e o grupo foi atacado por dois homens que estavam em motos. Três pessoas foram baleadas e um rapaz de 20 anos morreu. Os outros dois atingidos passam bem.

Na mesma região, Leandro Lopes de Oliveira, de 34 anos, que, segundo a PM, teria passagem por tráfico de drogas, foi abordado por homens encapuzados, que dispararam diversas vezes contra ele e fugiram.

Outro assassinato foi cometido às 21h na Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, na zona oeste da cidade. A PM foi acionada por moradores que ouviram os tiros. Ao chegarem no local, os policiais encontraram um homem morto.

Duas horas depois, no Jardim da Saúde, zona sul da cidade, um homem foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Segundo a polícia, moradores ligaram para a PM depois que ouviram disparos.

Carapicuíba

Um casal de comerciantes foi morto com vários tiros, por volta das 23h30, na Estrada do Embiruçu, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Marcelo Aparecido Gelo, de 37 anos, e a mulher dele, Janes Lea Araujo, 30, depois de fechar a loja de fraldas da qual eram proprietários, foram abordados por criminosos quando entravam no carro.

Os assassinos atiraram pelo menos 20 vezes e fugiram sem levar nada. A mulher morreu no local. Marcelo ainda conseguiu sair do carro para pedir socorro e foi levado por policiais militares para o pronto-socorro do mesmo bairro, onde morreu.

Em Mauá, também na Grande São Paulo, duas mulheres foram baleadas durante a fuga de dois criminosos que abordaram um policial rodoviário federal. O agente que seguia para a casa de um soldado das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), segundo a PM, sofreu uma tentativa de assalto e reagiu a tiros. De acordo com a polícia, os criminosos escaparam e balearam as duas mulheres ao fugir.