Sete podem ser indiciados por queda de prédio no Rio Sete pessoas serão indiciadas pela Polícia Federal (PF) por homicídio culposo (sem intenção) devido à morte de 22 pessoas, em decorrência do desabamento do edifício Liberdade, no centro do Rio de Janeiro, em 25 de janeiro. A PF ainda não divulgou o nome dos indiciados, mas um deles deve ser Sérgio Alves, sócio da empresa Tecnologia Organizacional (TO), responsável pela reforma que estava sendo promovida no 9º andar do prédio.