Sete raças bovinas estarão em Rio Preto

Mais de 2 mil animais já estão confirmados para a 48ª Expo Rio Preto, que será realizada de 8 a 18, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, em São José do Rio Preto (SP). Este ano, criadores de cinco Estados participam com exemplares das raças nelore, brahman, angus, girolando, guzerá, tabapuã e canchim.

Os julgamentos de animais, que fazem parte dos rankings das principais associações nacionais, foram divididos em dois turnos. De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Moacyr Seródio, o fato de a cidade possuir mais de 2 mil empresários do agronegócio torna a mostra ideal para fazer negócios. "A feira estimula a compra e venda de animais e de produtos, pois atrai um público específico."

EXPOLACT

Voltada ao gado leiteiro, a 9ª Expolact reunirá 50 produtores de leite e 10 criadores exporão seus melhores animais. Ao todo, serão 400 bovinos das raças girolando, gir, holandesa e jérsei. Os julgamentos terão a participação de juízes da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) e farão parte dos rankings das associações de cada raça. Haverá ainda um torneio leiteiro.

Dois leilões estão confirmados. No dia 10, às 20 horas, no Vila Conte, um grupo de criadores de São José do Rio Preto promoverá o Leilão da Raça Nelore Elite. Serão ofertadas bezerras, matrizes e embriões. O segundo remate será o 3º Leilão Fazenda Matão, no dia 16, às 20 horas, no Recinto de Leilões Anísio Haddad, que ofertará 35 lotes.

Além de bovinos e equinos - cerca de 120 cavalos lusitanos devem participar da feira este ano -, a Expo Rio Preto também terá a presença de muares. Cerca de 60 exemplares de criadores paulistas serão expostos durante a feira. A programação completa do evento está disponível na internet, no site abaixo.

MAIS INFORMAÇÕES:

site: www.exporiopreto2009.com.br