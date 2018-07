Sete reféns morrem em invasão de ônibus filipino sequestrado

Tsang disse que o Ministério de Relações Exteriores da China lhe informou que sete dos 15 cidadãos de Hong Kong feitos reféns morreram, dois ficaram gravemente feridos e outros seis também foram hospitalizados.

Tsang definiu o incidente como "uma grande tragédia" e expressou desapontamento com o modo como as autoridades filipinas lidaram com a situação.

"O modo como foi conduzido, especialmente o desfecho, foi decepcionante", disse Tsang.

(Reportagem de James Pomfret)