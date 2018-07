Sete são baleados na mesma região de SP; dois morrem Sete pessoas foram baleadas por volta das 22h30 desta terça-feira (4), no Parque Figueira Grande, região do Jardim São Luiz, na zona sul da capital, por dois homens em uma moto. Até o final da madrugada desta quarta-feira, duas das vítimas tinham morrido; as demais permaneciam internadas no pronto-socorro do M'' Boi Mirim e Hospital Regional Sul.