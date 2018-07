Sete são indiciados por tumulto no carnaval de SP A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) terminou nesta quarta-feira, 21, o inquérito que investigava o tumulto na apuração de notas do carnaval de São Paulo e, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), indiciou sete pessoas pela confusão que aconteceu no Sambódromo do Anhembi em fevereiro. Outras duas foram responsabilizadas e responderão por contravenção.