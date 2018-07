Sete teatros públicos devem ser restaurados em SP

No Cacilda Becker, na Lapa, zona oeste, as obras começaram em março do ano passado. A previsão de término é em junho deste ano. O custo total da reforma chega a R$ 3,3 milhões. ?É praticamente uma reconstrução, um novo teatro. Do original, só restaram as duas paredes laterais?, explica Renato de Oliveira Proença, coordenador do teatro. Segundo ele, desde a abertura, há 21 anos, o espaço já apresentava problemas de vazamento.

Além do Cacilda Becker, outros teatros da capital também devem ser restaurados. As obras do Teatro da Biblioteca Paulo Setúbal, no Aricanduva, na zona leste, começaram em novembro do ano passado e a previsão de término é em maio. O Alfredo Mesquita, em Santana, na zona norte, teve a licitação concluída e as obras devem ser iniciadas em breve. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.