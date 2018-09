Setor avícola reúne-se em Descalvado (SP) O Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica do Agronegócio Avícola, do Instituto Biológico (IB-Apta), realizará, amanhã, em Descalvado (SP), o 11º Encontro Técnico-Empresarial da Avicultura Brasileira. O objetivo é reunir a cadeia produtiva para discutir perspectivas e desafios do setor diante da crise internacional. Impactos da bioenergia nos custos dos grãos para produção animal; desafios da indústria de alimentação animal e reforma tributária serão alguns dos temas debatidos. Tel. (0--19) 3583-2436.