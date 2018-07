Setor bancário leva ações europeias às máximas em 4 meses As ações europeias registraram nesta sexta-feira sua maior pontuação de fechamento em quatro meses, segundo dados preliminares, lideradas por valorizações no setor bancário, com investidores dizendo que a promessa do Banco Central Europeu (BCE) de combate à crise da dívida da região deu ainda certo alívio a economias com problemas.