Em reunião do Comitê Diretor de Planejamento Estratégico do Agronegócio Café, semana passada, membros da produção, exportação e indústria discutiram a necessidade de valorização do preço do café. Eles explicaram ao governo que, por causa do preço mínimo defasado, o produtor tem vivido de créditos, não de renda.