Setor de ração deve manter ritmo de crescimento em 2011

O crescimento, que ficará acima dos 3,5 por cento esperados inicialmente, ocorre em função do maior consumo de carnes de frango e de suínos no mercado interno e também pelos volumes significativos de exportações de frango neste ano. Além disso, o mercado interno de cortes suínos também está forte.

"Teremos um crescimento acima do esperado por conta principalmente da avicultura de corte, que respondeu com exportações, e o excedente da produção acabou sendo absorvido pelo consumo doméstico", disse o vice-presidente executivo do Sindirações, Ariovaldo Zani.

O consumo de ração pelo setor avícola neste ano ganhou participação no mercado nacional. Em 2010, a indústria de frangos consumiu 47 por cento do total produzido, contra 45 por cento em 2009. A indústria de suínos consome um quarto do total produzido de ração no Brasil.

Para 2011, Zani avalia que o setor de ração, que movimentou 25 bilhões de reais em 2010, deverá continuar ampliando a produção. Ele não quis estimar um volume, mas admitiu que a indústria poderá obter expansão semelhante à registrada em 2010.

"Eu diria que em 2011 deverá manter o ritmo de crescimento", declarou, lembrando que tanto o consumo (de ração animal) da suinocultura como da avicultura deve crescer.

"Esses setores já estão antecipando que as exportações crescerão em 2011 e o consumo interno também deverá continuar forte", afirmou Zani a jornalistas.

No ano que vem, ele acredita que os custos com matérias-primas deverão ser maiores do que em 2010, mantendo a tendência verificada a partir do segundo semestre deste ano, quando os preços do milho cresceram aproximadamente 40 por cento e os de farelo de soja, 20 por cento.

O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina e de frango, e um dos cinco maiores de carne suína, indústria que demanda um grande volume de ração animal produzida principalmente a partir de milho e farelo de soja.

"Se o Brasil continuar com essas taxas de crescimento virtuoso e a renda for distribuída de maneira equânime, mais famílias passarão a consumir mais carne", declarou.