Setor de serviços na Inglaterra permanece estável em maio

O índice de atividade dos gerentes de compras do Markit/CIPS divulgado nesta quinta-feira ficou em 53,3 em maio, o mesmo de abril, e abaixo das expectativas de uma desaceleração para 52,5.

Uma análise dos componentes, porém, revelou um quadro misto do setor.

O índice de novos negócios subiu para 54,8, o maior nível desde janeiro, mas as expectativas de negócios ficaram no seu nível mais baixo desde dezembro, uma vez que as empresas se preocupam com cortes de gastos do setor público e com a crise da dívida da zona do euro.

E o índice de atividade, apesar de permanecer acima do nível de 50 pontos que separa uma expansão de uma contração, ainda está entre 3 e 4 pontos abaixo de sua média de longo prazo antes da crise financeira.

O PMI da indústria caiu para 45,9 em maio, a mínima em três anos.

O índice PMI composto, que combina a produção, serviços e construção, caiu quase um ponto para 52,3 em maio.

"É difícil fugir do fato de que a economia do Reino Unido continua relativamente frágil", disse o economista da Markit, Paul Smith.