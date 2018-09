Setor debate potencial do bagaço de cana Nos dias 11 e 12, a IBC e a F.O. Lichts reúnem, em São Paulo (SP), produtores, agentes financeiros e executivos do setor de agroenergia na 1ª Conferência Cogeneration Brazil. O objetivo é discutir a estruturação de um terceiro fluxo de receitas para as usinas de cana-de-açúcar a partir da co-geração. Durante a conferência, o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Marcos Jank, analisará as tendências da produção de açúcar e a capacidade de gerar energia elétrica a partir do bagaço. Tel. (0--11) 3017-6808.