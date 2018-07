Setor deve ter em breve um selo de qualidade O próximo desafio do setor é criar um selo de qualidade. A ideia, explica o agrônomo Caio Cayres, de Itapetininga, é definir critérios para padronizar a produção. "O selo é uma garantia de qualidade, com benefícios para produtor e consumidor." Além de itens relacionados à qualidade do produto, como manejo correto do cultivo, o selo avaliará a produção sob o ponto de vista socioambiental. "A ideia é chegar a uma padronização de resistência, coloração, espessura e sanidade para a grama", diz o professor Roberto Lyra Villas Bôas, da Unesp de Botucatu (SP). "Isso vai valorizar quem produz com qualidade."