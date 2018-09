Setor discute futuro do agronegócio brasileiro O novo agronegócio brasileiro é o tema do 10º Congresso de Agribusiness, promovido pela Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), que será realizado nos dias 25 e 26, no Rio de Janeiro (RJ). Este ano, o evento, que reúne a cadeia do agronegócio brasileiro, vai debater os desafios do setor diante da crise financeira mundial. Um dos destaques será a palestra do ex-ministro da Agricultura e coordenador do FGV Agro, Roberto Rodrigues, que falará sobre o panorama e as perspectivas do agronegócio brasileiro. Tel. (0--21) 3231-6350.