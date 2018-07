Setor financeiro eleva ações europeias pelo 4º dia seguido

Gestores de fundos e operadores disseram que mesmo uma retração de curto prazo não seria suficiente para impedir que os mercados de ações europeus subam gradualmente ao longo do ano.

O indicador FTSEurofirst das principais ações europeias subiu 0,6 por cento, para 1.192 pontos, aproximando o índice dos 1.209 pontos, máxima de 4 anos e meio atingida no mês passado.

O indicador de blue chips Euro STOXX 50 ganhou 0,5 por cento, para 2.674 pontos.

O índice STOXX Europe 600 de Serviços Financeiros foi o setor com melhor desempenho. A alta de 13 por cento no gestor de fundo Ashmore pela notícia de que ele levantou mais dinheiro junto aos clients do que o esperado favoreceu os papéis de outros gestores.

O especialista sênior da Union Bancaire Privee (UBP) Investment Management, Jean-Luc Eyssautier, disse que as ações mantiveram-se bem posicionadas para mais ganhos, apesar de fracas perspectivas econômicas na Europa causada pela crise da dívida da região.

"Os dados econômicos da Europa permanecem negativos e muitos não compartilham do otimismo do presidente do BCE (Banco Central Europeu) de que teremos algum crescimento em 2013. No entanto, os spreads de títulos soberanos continuam a cair e os fluxos de continuar a ir para as ações", disse ele.

"Acreditamos que 2013 será um ano difícil, mas ações deve fechar em alta."

Em LONDRES, o índice Financial Times subiu 0,45 por cento, a 6.416 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX avançou 0,78 por cento, para 7.871 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,85 por cento, a 3.775 pontos

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib avançou 0,58 por cento, para 16.020 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 teve ganhos de 0,28 por cento, a 8.159 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 caiu 0,38 por cento, para 5.939 pontos.

(Reportagem de Sudip Kar-Gupta)