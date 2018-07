Setor financeiro pressiona e mercados recuam O chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, dirá ao Congresso norte-americano nesta terça-feira que os mercados financeiros estão sob um estresse severo e pedirá ação imediata para a compra de centenas de bilhões de dólares em ativos abalados pela crise das hipotecas. "Apesar dos esforços do Fed, o Tesouro e outras agências, o mercado financeiro global permanece sob um estresse extraordinário", afirmou Bernanke de acordo com o texto do discurso que será apresentado ao comitê bancário do Senado dos EUA, obtido pela Reuters. Estudante finlandês mata colegas na escola e comete suicídio HELSINQUE (Reuters) - Um estudante atirou e matou vários outros estudantes em uma escola na Finlândia e depois se matou, Eleição nas capitais favorece Lula como cabo eleitoral em 2010 SÃO PAULO (Reuters) - A julgar pelas pesquisas de intenção de voto da eleição municipal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma base consistente nas capitais para alavancar sua sucessão em 2010. Faltando 13 dias para o primeiro turno, as sondagens indicam situação favorável aos candidatos do PT e dos demais partidos da aliança governista. Sequestradores ameaçam matar estrangeiros no Egito-autoridade CAIRO (Reuters) - Os sequestradores que capturaram 19 reféns, entre eles turistas estrangeiros, em uma área remota do deserto do Egito ameaçaram matar as vítimas caso as autoridades tentem encontrar o cativeiro com ajuda de aeronaves, disse uma autoridade egípcia nesta terça-feira. A fonte, que falou sob condição de anonimato, disse que um operador de turismo alemão que foi sequestrado entrou em contato com sua mulher e disse sobre a ameaça, que ela repassou às autoridades do Egito. Ipea apura ascensão social de 14mi de brasileiros entre 2001/07 RIO (Reuters) - Quase 14 milhões de brasileiros ascenderam socialmente no país entre 2001 e 2007, de acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). De acordo com a pesquisa Pobreza e Mudança Social, 10,2 milhões de brasieliros passaram da classe de renda mais baixa (até 545,66 reais) para a faixa de renda média (de 545,66 a 1.350,82 reais), e 3,6 milhões saltaram da renda média para a classe mais alta (acima de 1.350,82 reais). Geórgia diz ter derrubado pequeno avião russo; Moscou nega TBILISI (Reuters) - A Geórgia anunciou nesta terça-feira que derrubou um avião de reconhecimento russo ao sul da região separatista de Ossétia do Sul, mas a Rússia nega e acusa Tbilisi de "provocação". Lula tem aprovação recorde e é maior cabo eleitoral do país--CNT BRASÍLIA (Reuters) - A popularidade recorde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o coloca na condição de maior puxador de votos do país, apontou pesquisa do Instituto Sensus nesta segunda-feira. A sondagem, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), não só mostra que o eleitor leva a opinião do presidente em consideração como também aponta os programas sociais como principal elemento para essa transferência. Jobim acompanha dia decisivo em guerra simulada do pré-sal ITAPEMIRIM, Espírito Santo (Reuters) - Com ataques terrestres, marítimos e aéreos acompanhados de perto pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim, o Exército do "País Verde" caminha para vencer a guerra simulada pelas Forças Armadas para treinar a defesa da infra-estrutura petrolífera do Brasil. Em exercícios nesta segunda-feira como parte da Operação Atlântico, realizada por Exército, Marinha e Aeronáutica, as forças verdes resgataram militares feitos reféns pelas forças do "País Amarelo". Para almirante, modernização da Marinha precisa de R$4 bi ao ano ITAPEMIRIM, Espírito Santo (Reuters) - A Marinha precisa de quase 4 bilhões de reais por ano para se modernizar tanto na área de equipamentos quanto na de treinamento de pessoal, segundo avaliação do comandante de Operações Navais, almirante de Esquadra Álvaro Luiz Pinto. "Só para se ter uma idéia, para a manutenção do status quo a Marinha precisa de 2,8 bilhões ano", afirmou o militar a jornalistas que acompanharam manobras da Operação Atlântico, que simula a defesa da infra-estrutura do petróleo, na cidade capixaba de Itapemirim. Obama e McCain mantêm crise financeira no centro da campanha GREEN BAY, Estados Unidos (Reuters) - O candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama, propôs na segunda-feira reformas contra práticas que levaram os Estados Unidos à pior crise financeira desde a Grande Depressão, enquanto seu rival republicano, John McCain, promoveu suas próprias medidas e acusou o adversário de indecisão. McCain retomou sua proposta, feita na semana passada, de criar uma comissão independente para supervisionar o pacote de ajuda a Wall Street, que pode alcançar 1 trilhão de dólares. Ele afirmou que o secretário do Tesouro, Henry Paulson, acumula poder demais nesta crise.