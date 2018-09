Setor leiteiro reúne-se em Conquista (MG)

O Encontro Ma Shou Tao Pecuária 2010 deve reunir na Agropecuária Boa Fé, do Grupo Boa Fé/Ma Shou Tao, em Conquista (MG), cerca de 3 mil pessoas, entre pesquisadores, empresários e pecuaristas. O evento ocorre hoje e amanhã. As palestras "Girolando: a evolução genética da maior raça leiteira tropical do mundo" e "Perspectivas da atividade leiteira frente ao novo cenário estrutural do setor lácteo brasileiro" são alguns dos destaques. Programação completa no site www.mashoutao.com.br/pecuaria2010.