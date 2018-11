Setor privado tem 4 vezes mais especialistas que SUS Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) têm um quarto dos médicos em comparação com o setor privado, mostra estudo do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp). Para cada mil usuários de planos de saúde no País há 7,6 postos de médicos ocupados. O índice cai para 1,95 quando se faz a relação entre postos ocupados e população dependente do SUS.